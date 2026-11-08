Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Albinoleffe: dal 1' anche il figlio di Ibrahimovic
La Primavera del Milan affonterà l'Albinoleffe al Puma House of Football nella sfida valida per la 10^ giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali
La Primavera del Milan sarà impegnata tra poco contro l'Albinoleffe al Puma House of Football nella sfida valida per la 10^ giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre per il match che inizierà alle 11.00:
MILAN: Catalano, Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia, Cisse, Ibrahimovic, Geroli, Anastasio, Balentien, Zaramella. A disp.: Faccioli, Grassini, Vechiu, Domnitei, Angelicchio, Dotta, Di Nella, Petrone, Mazzeo, Colombo, Calvani. All.: Renna.
ALBINOLEFFE: Generali, Brambilla, Colombi, Rinaldi, Ceresoli, Giordano, Gamba, Trapletti, Botti, Delcarro, Riboni. A disp.: Carrara, Ceresoli, Lombardi, Duranti, Regonesi, Pascali, Farina, Di Palma, Tironi, Merla, Scaldaferri. All.: Maffioletti.
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