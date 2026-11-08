Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Albinoleffe: dal 1' anche il figlio di Ibrahimovic

Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Albinoleffe: dal 1' anche il figlio di Ibrahimovic
Oggi alle 10:46La Primavera
di Enrico Ferrazzi
La Primavera del Milan affonterà l'Albinoleffe al Puma House of Football nella sfida valida per la 10^ giornata di campionato. Ecco le formazioni ufficiali

La Primavera del Milan sarà impegnata tra poco contro l'Albinoleffe al Puma House of Football nella sfida valida per la 10^ giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre per il match che inizierà alle 11.00:

MILAN: Catalano, Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia, Cisse, Ibrahimovic, Geroli, Anastasio, Balentien, Zaramella. A disp.: Faccioli, Grassini, Vechiu, Domnitei, Angelicchio, Dotta, Di Nella, Petrone, Mazzeo, Colombo, Calvani. All.: Renna.

ALBINOLEFFE: Generali, Brambilla, Colombi, Rinaldi, Ceresoli, Giordano, Gamba, Trapletti, Botti, Delcarro, Riboni. A disp.: Carrara, Ceresoli, Lombardi, Duranti, Regonesi, Pascali, Farina, Di Palma, Tironi, Merla, Scaldaferri. All.: Maffioletti. 