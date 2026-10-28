Coppa Italia Primavera, il Milan ha battuto 2-1 il Catanzaro: in gol Domnitei e Dotta

La Primavera del Milan ha battuto 2-1 il Catanzaro nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera grazie ai gol di Domnitei e Dotta

Oggi pomeriggio la Primavera del Milan è scesa in campo al Puma House of Football contro il Catanzaro nel match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera. La squadra rossonera di mister Renna, che era reduce dalla sconfitta di sabato in campionato contro la Fiorentina (quattro ko elle ultime cinque gare giocate) ha vinto 2-1 grazie alle reti di Domnitei e di Dotta.

Questa la formazione titolare con cui è sceso in campo il Milan Primavera dal primo minuto: (4-2-3-1): Pantelin; Tartaglia, Messaoudi, Vechiu, Colombo; Cisse, Ibrahimovic; Zanaga, Petrone, Mazzeo; Domnitei.