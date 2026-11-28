Il Milan Primavera cade in casa con il Lecce: le parole di mister Renna

Mister Giovanni Renna ha parlato ai microfoni del club al termine della gara persa dal Milan Primavera in casa contro il Lecce

Il Milan Primavera cade in casa al Puma House of Football contro il Lecce: i salentini vincono 0-1 con il gol siglato al minuto 77 da Di Pasquale. Una sconfitta che interrompe la striscia di tre vittorie consecutive dei rossoneri in campionato ma dalla quale ci si potrà subito rialzare, mercoledì nella partita contro il Como. Al termine della gara il mister Giovanni Renna è intervenuto ai microfoni del club rossonero per esprimere il suo giudizio complessivo sulla gara. Le sue risposte.

Cosa ti resta di questa partita?

"L'amaro in bocca rimane perché probabilmente se non ci fosse stato quell'infortunio sul corner, poi loro non hanno creato niente. Il primo... A fine primo tempo mi sembra che c'è stata una traversa, poi da quel momento in poi non hanno creato niente. Noi abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco in mano, loro si sono difesi molto bene col blocco basso per almeno una settantina di minuti, sfruttando le loro capacità che sono quelle delle ripartenze, delle transizioni che noi conoscevamo. Quindi mi porto di positivo che i ragazzi sono stati bravi a subire poche transizioni con una squadra come il Lecce che quest'anno ha dimostrato di essere una delle prime. Rimane l'amaro in bocca perché abbiamo avuto due-tre palle gol che potevamo sfruttare diversamente, ma il gioco del calcio è questo: bisogna rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima partita che è mercoledì con il Como, che sarà un'altra battaglia e ci faremo trovare pronti"

Soddisfatto del gruppo che si sta creando?

"Sono soddisfatto perché i ragazzi stanno diventando giorno dopo giorno maturi, sia come gruppo squadra sia a livello individuale. E l'obiettivo nostro è sempre stato quello fin dall'anno scorso: ci è stato chiesto a noi come staff di lavorare sugli individui, sul singolo giocatore per cercare di migliorarlo. Stiamo facendo questo, stanno migliorando tutti i reparti, quindi sono soddisfatto. Se pensiamo al risultato c'è l'amaro in bocca; se pensiamo alla prestazione, invece, sono molto contento".