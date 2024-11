Milan Futuro, Bonera su Liberali: "Pensiamo gli faccia bene giocare ancora con la Primavera in Youth League"

Il Milan Futuro pareggia 2-2 contro il Sestri Levante nella sfida cruciale per la coda della classifica. Non una grande prestazione dei rossoneri che hanno comunque portato un punto a casa. Al termine della gara, nella sala conferenze del "Felice Chinetti", il mister Daniele Bonera ha parlato in conferenza stampa.

Sulla partita: "Il primo tempo lo abbiamo disputato bene, ma nella ripresa no. Il nostro percorso è così, ci saranno altre situazioni in cui ci saranno alti e bassi e dobbiamo cercare di migliorare. Nel primo tempo abbiamo inziato bene e con una approccio aggressivo, avevo chiesto una partita coraggiosa. Solo con un episodio ci hanno pareggiato. Nel secondo tempo siamo un po' calati e la partita di giovedì si è fatta un po' sentire"

Sugli assenti: "Sandri ha preso una brutta botta a Pescara e Minotti aveva la febbre. Camarda è in prima squadra e Liberali pensiamo gli faccia bene giocare ancora con la Primavera in Youth League. Infortuni di oggi? Hodzic è un po' dolente alla spalla, Turco ancora non l'ho visto"