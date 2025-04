Il solito approccio horror e la solita rimonta. Altra settimana non da Milan...

Un altro approccio indecente alla gara: due gol subiti in dieci minuti, nel solito inizio shock. Incredibile come non si riesca a porre correttivo a questa ormai triste abitudine.

Poi la reazione c'è stata ed è stata importante, ma sarebbe bello per il Milan dover costringere qualche volta alla reazione gli avversari.

Incredibile il caso Musah, sostituito per la seconda volta nel bel mezzo del primo tempo. L'americano si è reso protagonista dell'ennesimo errore grossolano: perché insistere nello schierarlo titolare?

Nota di merito per Abraham e Jovic, in attesa di ritrovare Gimenez, e ovviamente per un Maignan di alto livello.

Male la difesa con errori e disattenzioni gravi.

Alla fine il Milan poteva anche vincerla: la sensazione è che il triplo cambio al 79' (obbligato solo quello di Gimenez) abbia creato confusione e interrotto un momento che era positivo.

Fuori non è stata, tanto per cambiare, una settimana tranquilla per via dell'epilogo della trattativa con Paratici.

Tante le domande che sorgono spontanee. Una su tutte: come si può accorgersi così tardi di un problema, quello legato alla squalifica e al filone penale dell'Inchiesta Prisma, evidente e chiaro a tutto il mondo già da mesi? O, meglio, come è stato possibile sottovalutarlo fino a giovedì e non dargli il giusto peso già un mese fa? Ennesimo episodio che segnala l'inadeguatezza di chi guida il Club, a partire dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Ora riparte il casting, nel frattempo dopo aver bruciato un mese, passeranno altre settimane e con queste tempo prezioso per iniziare i lavori (e saranno tanti) in vista della prossima stagione.

Ultimo appunto al Presidente del Milan Scaroni, per cui contestare Cardinale che ha investito 1,2 miliardi per acquistare il Club, non è il modo migliore per sostenerli. Anche qui una domanda: cosa fate per farvi sostenere? Pesa di più il valore dell'investimento o quello dei risultati? Il proprietario americano ha acquistato l'Ac Milan dopo uno scudetto vinto, nel momento migliore degli ultimi 15 anni. Da allora è stato un crollo continuo. Alla fine quello che conta, l'arbitro di tutto, è il campo: e il campo dice, purtroppo, che la squadra in campionato è nona in classifica. Passo e chiudo.