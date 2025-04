Milan Futuro, l'ex Longo: "A volte rifinitura in 7. Troppo via vai, difficile creare un gruppo"

vedi letture

Sulla pagine di Tuttosport troviamo una lunga intervista a Samuele Longo, attaccante classe 1992 cresciuto nelle giovanili nell’Inter ed esploso nella Liga, che dopo aver iniziato questa stagione col Milan Futuro gioca oggi nell’Antequera, terza divisione spagnola, dove ha segnato 4 gol in 8 partite: "È sotto gli occhi di tutti come le cose non siano andate come speravo in rossonero. Si era creata una situazione in cui mi avevano fatto capire, anche per la questione dei fuori quota, che qualora avessi trovato qualcos’altro sarebbe stato meglio. Così quando si è palesata la possibilità di tornare in Spagna ho accettato con entusiasmo. È stata anche una scelta di vita, qui con la mia famiglia ci troviamo meglio. E sul piano sportivo sono passato dal provare a mantenere la categoria, al lottare per la promozione in B".

Cosa è andato storto al Milan Futuro?

"Le cose non sono state fatte al meglio. Ci sono ragazzi promettenti, di grosse capacità. Ma era difficile avere una continuità di lavoro, tanti scendevano con la Primavera, altri andavano con la prima squadra. A volte ci siamo trovati a fare la rifinitura in 7. Diciamo che in settimana il gruppo di lavoro non era ben chiaro. C’era troppo via vai, era difficile creare un gruppo, conoscersi bene. Tutto questo è inevitabile poi si rifletta sul campo".