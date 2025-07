Binda: "Lo sapete che c'è una squadra che parteciperà a un campionato nazionale e sa già che a fine stagione sarà promossa?"

Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha pubblicato questo post su Facebook sul Milan Futuro: "Lo sapete che c'è una squadra che parteciperà a un campionato nazionale e sa già che a fine stagione sarà promossa? E' il curioso caso di Milan Futuro, che dopo la retrocessione dovrà fare la Serie D. I suoi rivali si mettano il cuore in pace, non temano di dover giocare solo per il secondo posto: anche se non arriverà primo, Milan Futuro risalirà in Serie C. Questo grazie al regolamento delle seconde squadre, che ogni estate si possono iscrivere alla Serie C a prescindere da com'è andata la stagione precedente. Il Milan Futuro avrebbe potuto farlo già quest'estate, ma non ha trovato posti liberi. Lo rifarà tra un anno, essendo primo della lista tra i club di A che possono fare una seconda squadra.

Quindi tra un anno - salvo radicali cambi di regolamento - Milan Futuro (nel frattempo arrivato secondo, terzo, ottavo o sedicesimo in D) presenterà la sua domanda per la C e il primo posto libero sarà suo come "nuova squadra". Fine della storia. Fiorentina, Roma e chi altro fosse interessato, ne tenga conto. In ogni caso - è il mio pensiero - le seconde squadre restano utili solo a loro stesse e lontane dal principio per il quale sono state introdotte, ossia la crescita di giocatori italiani".