Milan Futuro, le regole d'utilizzo per i giocatori in Serie D

vedi letture

La Seconda Squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 calciatori.

In tutte le gare ufficiali, la Seconda Squadra ha l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi

- 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi

- 1 nato dal 1° gennaio 2007 in poi

Di conseguenza, nel corso della gara, le eventuali sostituzioni dei suddetti tre calciatori potranno essere effettuate esclusivamente con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

In caso di espulsione dal campo di uno o più dei suddetti calciatori e/o, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, di infortunio che ne impedisca la prosecuzione della gara, viene meno l’obbligo di impiego in campo del calciatore o dei calciatori delle fasce di età interessate.

Nella distinta di gara potranno, inoltre, essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 2003. Tutti i rimanenti calciatori dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 2002.

Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla F.I.G.C. per meno di sette stagioni sportive. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla F.IG.C. per almeno sette stagioni sportive. I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A.

Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra. Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-off o Play-out solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze nelle distinte di gara della Seconda Squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2026. In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-off o Play-out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime nelle distinte di gara della Seconda Squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.