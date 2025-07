Milan Futuro in Serie D, potrà essere promosso ma non retrocesso

Il Milan Futuro si appresta a cominciare la sua seconda stagione, quest'anno in Serie D dopo al retrocessione maturata alla fine della scorsa stagione con il playout perso contro la SPAL. In attesa di capire quali saranno le avversarie della seconda squadra rossonera, la lega dilettantistica in un comunicato ha confermato che l'Under 23 potrà essere promossa in Serie C al termine del campionato ma non potrà essere retrocessa nel campionato di Eccellenza anche se per essere riammessa dovrà aspettare che si liberi un posto nell'organico di Serie D.

Di seguito i passaggi della nota ufficiale:

"La Seconda Squadra della Società A.C. Milan S.p.A. avente titolo a partecipare al Campionato di Serie D 2025/2026, potrà al termine del Campionato di Serie D 2025/2026, essere promossa al Campionato di Serie C 2026/2027".

"In caso di retrocessione nel Campionato di Eccellenza Regionale della Seconda Squadra della Società A.C. Milan S.p.A., avente titolo a partecipare al Campionato di Serie D 2025/2026, la stessa non potrà icriversi a tale Campionato dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie D 2026/2027 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all’uopo fissate. E’ in ogni caso fatta salva, a prescindere dalla posizione di classifica conseguita al termine del Campionato di Serie D 2025/2026, la possibilità di ripescaggio della Seconda Squadra in Serie C secondo le procedure che verranno previste per le Seconde Squadre".