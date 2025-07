Gabriele Alesi ad un passo dalla firma con il Catanzaro in Serie B

vedi letture

Nonostante una stagione complicata con la maglia del Milan Futuro in Serie C, culminata con la retrocessione fra i dilettanti nello spareggio contro la SPAL, per il fantasista Gabriele Alesi, classe 2004, ci sarà il salto di categoria. Il giocatore dopo quattro reti in 14 presenze nella stagione passata è infatti atteso dal Catanzaro in Serie B.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club calabrese ha definito l'operazione nei dettagli assicurandosi un prospetto molto interessante e nella giornata di domani è attesa la firma sui contratti con Alesi che dovrebbe legarsi ai colori giallorossi per il prossimo triennio e mettersi a disposizione di un tecnico come Alberto Aquilani che punta molto sui giovani di qualità come dimostrato nella sua esperienza alla guida della Primavera della Fiorentina.

Per Alesi si tratta di una nuova sfida in un contesto ambizioso e strutturato, dove potrà misurarsi in un campionato competitivo e continuare il suo percorso di maturazione calcistica.