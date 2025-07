Ufficiali le date di inizio per il Milan Futuro in Serie D

Il Milan Futuro riparte dalla Serie D. La prima stagione dell'under 23 rossonera non è stata certo memorabile a livello di risultati sportivi: la seconda squadra rossonera ha patito la retrocessione dalla Serie C, dopo la sconfitta ai Playout contro la SPAL. Appurato che non è stato possibile sperare in qualche ripescaggio a fine stagione, secondo i criteri stabiliti dalla lega di competenza, il progetto dell'under 23 continuerà per il Milan nella quarta divisione del campionato italiano.

La Serie D nei giorni scorsi ha confermato le date ufficiali di inizio stagione. Il campionato comincerà nel weekend del 7 settembre, quando la prima squadra sarà tra l'altro in pausa per le nazionali. Poco prima, il 24 agosto, avrà inizio la Coppa Italia Serie D. Al termine della stagione sportiva il Milan potrà essere promosso in Serie C ma non potrà essere retrocesso anche se nell'eventualità di quest'ultima opzione per potersi iscrivere nuovamente al campionato di Serie D dovrebbe aspettare il verificarsi di una serie di condizioni.