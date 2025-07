Milan Futuro, Oddo: "Camarda l'anno scorso ha fatto fatica all'inizio a giocare in C, poi nel finale è diventato un giocatore che faceva la differenza"

Massimo Oddo, tecnico del Milan Futuro, ha parlato così ai microfoni di Milan TV del progetto del Milan Futuro:

Sul progetto di Milan Futuro: "Nel calcio si parla spesso di progetti. La nostra prima squadra ha il progetto di vincere, mentre il nostro obiettivo è diverso, cioè cercare di migliorare il più possibile questi ragazzi che un giorno potrebbero arrivare in prima squadra. Il nostro focus è lavorare con i giovani e forse per un allenatore è cosa più bella perchè può vederli crescere e migliorare. La soddisfazione più grande per uno che allena questi ragazzi è vederli un giorno in prima squadra, come è successo Camarda, Bartesaghi e Liberali. Se un giovane arriva fino in prima squadra è merito di tutto il percorso che fa nel settore giovanile, partendo dall'atività di base e passando dalle varie under".

Sugli obiettivi di Milan Futuro: "Oggi nel calcio noi allenatori siamo molto legati ai risultati. Milan Futuro è qui per creare giovani. Chi gioca in un Under 23 è quello di confrontarsi con caratteristiche fisiche, tecniche e mentali che in un campionato giovanile non trovi perchè giochi con giocatori che per esempio non hanno la stessa scaltrezza e malizia che trovi in un campionato di grandi. Camarda l'anno scorso ha fatto parecchia fatica all'inizio a giocare in Serie C, poi nel finale è diventato un giocatore che faceva la differenza in Serie C".