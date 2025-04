Milan, D'Alessio squalificato un turno: salterà il Sestri Levante

Leonardo D'Alessio, giocatore del Milan Futuro, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo la 34^ giornata di Serie C e non sarà quindi a disposizione di mister Massimo Oddo per il prossimo match di campionato in casa del Sestri Levante, in programma domani alle 15. Questa la motivazione:

"SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D’ALESSIO LEONARDO (MILAN FUTURO) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale)".