La SPAL si prepara per il Play Out contro il Milan Futuro: amichevole con la Triestina il 3 maggio

In attesa del via dei play out – in programma il 10 e 17 maggio – la Triestina e la SPAL hanno organizzato un’amichevole di preparazione che si giocherà sabato prossimo, a porte chiuse, al Mazza di Ferrara. Di seguito la nota del club alabardato:

Gli alabardati hanno ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti verso l'andata dei playout, in programma il prossimo 10 maggio in casa del Caldiero Terme con orario ancora in via di definizione. Dopo l'odierna doppia seduta e gli allenamenti mattutini dei prossimi tre giorni al Grezar, è stata fissata in calendario un'amichevole per questo fine settimana. La Triestina sarà infatti impegnata sabato 3 maggio al Paolo Mazza di Ferrara contro la SPAL, formazione militante nel girone B e chiamata come l'Unione ad affrontare gli spareggi salvezza. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15:00 e la gara sarà disputata a porte chiuse.

Questo il programma:

Playout Girone A

Sabato 10 maggio:

Caldiero Terme - Triestina ore 20.00

Pro Patria - Pro Vercelli ore 17.30

Sabato 17 maggio:

Triestina - Caldiero Terme ore 20.00

Pro Vercelli - Pro Patria ore 17.30

Triestina e Pro Vercelli hanno due risultati, utili in quanto hanno concluso la stagione con in piazzamento migliore rispetto alle avversarie.

Playout Girone B

Sabato 10 maggio:

Sestri Levante - Lucchese ore 20.00

Milan Futuro - Spal ore 20.00

Sabato 17 maggio:

Lucchese - Sestri Levante ore 20.00

Spal - Milan Futuro ore 20.00

In caso di arrivo con lo stesso risultato, hanno il vantaggio del piazzamento migliore in classifica Lucchese e Spal

Playout Girone C

Sabato 10 maggio:

Messina - Foggia ore 15.00

Sabato 17 maggio:

Foggia - Messina ore 15.00

Il Foggia può contare sul doppio risultato utile, grazie al miglior piazzamento in classifica