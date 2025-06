Niente ripescaggio per Milan Futuro: l'under 23 rossonera riparte dalla D

Sono tre, come le attese facevano supporre, le squadre aventi diritto all'iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026 che non prenderanno parte all'edizione 2025/2026: Lucchese, SPAL e Brescia.

Anche se per le Rondinelle occorrerà attendere il 24 giugno (deadline concessa dalla FIGC a seguito della penalizzazione comminata e successivi ricorsi) la situazione è oramai chiara. Le tre società non saranno ai nastri partenza del prossimo torneo di terza serie.

Con una differenza. Per le Pantere Rossonere e il club lombardo la domanda d'iscrizione non è stata presentata, mentre quello estense ha presentato una documentazione incompleta.

Per questo motivo, per la loro sostituzione si attiveranno due strumenti diversi: la riammissione e il ripescaggio. Il primo viene utilizzato per sostituire le società che non presentano domanda, il secondo per quelle che non ottemperano alle richieste nel suo complesso.

Quali saranno, dunque, le società che ritroveranno la Serie C in extremis. Tramite la riammissione avranno spazio Pro Patria e Caldiero Terme, mentre attraverso il ripescaggio ecco che prenderà vita l'Inter Under23, la seconda squadra del club nerazzurro oramai annunciata da tempo (il nome ufficiale del team deve essere ancor annunciato). Il Milan Futuro a questo punto ha praticamente la certezza di giocare in Serie D l'anno prossimo.

L'ultimo punto interrogativo in merito all'organico del prossimo torneo di Lega Pro verrà cancellato al termine del playout di Serie B fra Salernitana e Sampdoria con la doppia sfida in programma fra il 15 e il 20 giugno.

Queste le 59 società certe di partecipare alla Serie C 2025/2026:

AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Atalanta U23, Audace Cerignola, Benevento, Bra, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cittadella, Cosenza, Crotone, Dolomiti Bellunesi, Feralpisalò, Foggia, Forlì, Giana Erminio, Giugliano, Guidonia Montecelio, Gubbio, Juventus Next Gen, Inter U23, Latina, Lecco, Livorno, Lumezzane, Monopoli, Novara, Ospitaletto, Pianese, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Ternana, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro