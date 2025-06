MN - Nonostante la retrocessione Kirovski resta col Milan Futuro

Con il netto fallimento del primo anno di Milan Futuro, la formazione Under 23 è retrocessa in Serie D dopo aver perso il Play Out contro la SPAL, erano sorti parecchi dubbi sul futuro di Jovan Kirovski, dirigente che Ibrahimovic ha chiamato dalla MLS per occuparsi della seconda squadra rossonera.

Apprende la redazione di MilanNews.it che invece lo statunitense di origine macedone resterà al proprio posto con il Milan Futuro, che nei prossimi giorni capirà o meno se potrà essere ripescato in Serie C o se dovrà effettivamente giocare in Serie D (clicca qui per i dettagli).

di Antonello Gioia.