Oddo e il rapporto con Allegri: "Gli ho fatto vincere uno Scudetto... Scherzi a parte, la sinergia è la prima cosa"

Massimo Oddo, tecnico del Milan Futuro, ha parlato così ai microfoni di Milan TV del rapporto con Massimiliano Allegri: "La sinergia è la prima cosa che ci deve essere in una società con una seconda squadra. Il nostro obiettivo deve essere di portare giocatori ad Allegri. Noi siamo a disposizione della prima squadra, cerchiamo di fare di tutto per migliorare questi ragazzi, ma poi la scelta di portare qualcuno in prima squadra spetta a Max. Lui ha esperienza e ha già lavorato in un altro club con una seconda squadra, quindi sa come funziona. Sono felice sia venuto qui trovare i ragazzi e anche me che da giocatore gli ho fatto vincere uno scudetto qui al Milan (ride, ndr). A parte gli scherzi, credo sia importantissimo avere una sinergia tra prima squadra e secondo squadra".

LE PAROLE DI OGGI SUL PROGETTO MILAN FUTURO

"Nel calcio si parla spesso di progetti. La nostra prima squadra ha il progetto di vincere, mentre il nostro obiettivo è diverso, cioè cercare di migliorare il più possibile questi ragazzi che un giorno potrebbero arrivare in prima squadra. Il nostro focus è lavorare con i giovani e forse per un allenatore è cosa più bella perchè può vederli crescere e migliorare. La soddisfazione più grande per uno che allena questi ragazzi è vederli un giorno in prima squadra, come è successo Camarda, Bartesaghi e Liberali. Se un giovane arriva fino in prima squadra è merito di tutto il percorso che fa nel settore giovanile, partendo dall’attività di base e passando dalle varie under".