Serie D, torna in campo Milan Futuro: oggi alle 14.30 contro la Vogherese

La Serie D e quindi il Milan Futuro tornano in campo questo pomeriggio. Sarà infatti l'utima partita del 2025 e del girone d'andata per i rossoneri di Massimo Oddo impegnati in trasferta contro la Vogherese. La 17ª giornata di campionato mette di fronte i giovani milanisti contro i rossoneri di Voghera, nel pavese. Calcio d'inizio alle 14.30 allo Stadio Comunale Giovanni Parisi, per chiudere al meglio quest'anno: ecco la preview della partita.

QUI MILAN FUTURO

L'obiettivo della formazione di Oddo è proseguire il buon momento di forma, concretizzato con quattro risultati utili consecutivi: le vittorie contro Real Calepina, Varesina e Castellanzese, e il pareggio contro il Brusaporto. La squadra, dunque, sta bene e punta a chiudere il girone d'andata nelle prime posizioni, magari rosicchiando qualche punto a chi sta sopra. Ottime risposte, nello scorso turno, da Borsani (2008) e Ossola (2007), sempre più protagonisti nel gruppo. Gli ultimi due successi, contro Varesina e Castellanzese, sono arrivati in rimonta a dimostrare anche il temperamento e la forza di questi ragazzi, che vogliono togliersi nuove soddisfazioni.

17ª giornata di campionato, tutte le partite si giocano alle 14.30 di domenica 21 dicembre. Ecco il programma: Brusaporto-Oltrepò, Castellanzese-Virtus CiseranoBergamo, Leon-Casatese Merate, Sondrio-Folgore Caratese, Pavia-Chievo, Scanzorosciate-Real Calepina, Varesina-Caldiero Terme, Villa Valle-Breno e Voghesere-Milan Futuro.

Questa la classifica attuale: Folgore Caratese 34; Brusaporto 31; ChievoVerona 29; Casatese Merate 29; Milan Futuro 27; Villa Valle 26; Virtus CiseranoBergamo 24; Leon 23; Castellanzese 21; Breno 21; Caldiero Terme 20; Oltrepò (-1) 19; Scanzorosciate 17; Real Calepina 14; Varesina 13; Vogherese e Pavia 12; Sondrio 10.