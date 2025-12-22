Ibra Jr trascina Milan Futuro: contro la Vogherese è arrivato il quinto gol in campionato

Nella giornata di domenica il Milan Futuro ha concluso il suo girone di andata e il suo anno 2025 con un pareggio 2-2 in casa della Vogherese. I rossoneri sono andati sotto due volte ma per due volte sono stati capaci di recuperare gli avversari: nel primo tempo con un gol di Maximilian Ibrahimovic e nella ripresa con la rete di Emanuele Borsani, due calciatori che si erano guadagnati la convocazione di Massimiliano Allegri per la Supercoppa Italiana a Riad.

In particolare Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, si sta togliendo soddisfazioni importanti in questa prima stagione da titolare della seconda squadra rossonera: quello di domenica, infatti, è stato il quinto sigillo nel campionato di Serie D. Accanto a questi anche due assist. Tutto questo in quindici partite giocate, per una media, dunque, di un gol ogni tre gare. Un ottimo ruolino di marcia per il figlio d'arte classe 2006.