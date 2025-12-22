Il Milan Futuro chiude il 2025 con un pari: la classifica al termine del girone d'andata

vedi letture

Il Milan Futuro ha chiuso il suo 2025 con un pareggio. Nell'ultima giornata del girone di andata, che si è giocata ieri, i rossoneri sono stati fermati sul 2-2 in casa della squadra terzultima in classifica, la Vogherese. La formazione di Massimo Oddo si è ritrovata in svantaggio dopo 32 minuti in virtù del gol di Palma ma hanno trovato il pareggio immediato con Ibrahimovic, al quinto gol del suo campionato. Nella ripresa è ancora la squadra di casa a mettere la testa davanti con Zito, prima del pareggio al 73° con Borsani. Di seguito la situazione in classifica dopo il girone di andata:

Folgore Caratese 35

Chievo Verona 32

Brusaporto 31

Casatese Merate 30

Villa Valle 29

Milan Futuro 28

Castellanzese 24

Leon 24

CiseranoBergamo 24

Caldiero Terme 23

Oltrepò FBC 22

Breno 21

Scanzorosciate 18

Real Calepina 15

Varesina 13

Vogherese 13

Pavia 12

Sondrio 11