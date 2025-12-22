Il Milan Futuro chiude il 2025 con un pari: la classifica al termine del girone d'andata
Il Milan Futuro ha chiuso il suo 2025 con un pareggio. Nell'ultima giornata del girone di andata, che si è giocata ieri, i rossoneri sono stati fermati sul 2-2 in casa della squadra terzultima in classifica, la Vogherese. La formazione di Massimo Oddo si è ritrovata in svantaggio dopo 32 minuti in virtù del gol di Palma ma hanno trovato il pareggio immediato con Ibrahimovic, al quinto gol del suo campionato. Nella ripresa è ancora la squadra di casa a mettere la testa davanti con Zito, prima del pareggio al 73° con Borsani. Di seguito la situazione in classifica dopo il girone di andata:
Folgore Caratese 35
Chievo Verona 32
Brusaporto 31
Casatese Merate 30
Villa Valle 29
Milan Futuro 28
Castellanzese 24
Leon 24
CiseranoBergamo 24
Caldiero Terme 23
Oltrepò FBC 22
Breno 21
Scanzorosciate 18
Real Calepina 15
Varesina 13
Vogherese 13
Pavia 12
Sondrio 11
