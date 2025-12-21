Oddo: "Non so neanche come stiamo in classifica: mi interessa vedere che i ragazzi migliorino"

Il Milan Futuro chiude il suo 2025 con un pareggio, 2-2 in casa della Vogherese. Rossoneri che terminano il girone d'andata del gruppo B di Serie D al sesto posto, appena fuori dalla zona playoff. Le reti rossonere portano la firma di Maximilian Ibrahimovic e di Emanuele Borsani. Al termine della gara il tecnico milanista Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni del canale tematico del club per offrire il suo punto di vista sui 90 minuti giocati a Voghera.

Un commento sulla gara...

"Sotto un certo punto di vista i ragazzi hanno capito che tipo di partita dovevano fare, perchè su questo campo non è calcio: è difficile e non mette in risalot le nostre principali caratteristiche che sono quelle di giocare a calcio. Abbiamo incontrato una squadra che questo non lo fa e c'era il problema del campo che non permettava di giocare a calcio. Ci siamo adattati a una partita molto molto sporca ma in parte siamo riusciti a farla. Diciamo che mentalmente l'abbiamo affrontata bene. Come al solito abbiamo regalato un paio di gol ma l'importante è che ci sia stata una reazione positiva"

Sesti a fine girone d'andata: un commento?

"Io sinceramente non so neanche come stiamo in classifica, non la vedo mai. Ve lo posso garantire. Non mi interessa, mi interessa la quotidianità: vedere che i ragazzi migliorino tecnicamente, tatticamente, di testa. Questa è la cosa più importante. Questo miglioramento c'è ed è continuo: c'è ancora da migliorare tantissimo ma questa è una squadra destinata a crescere e migliorarsi. Lo faremo fino alla fine"