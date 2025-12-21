Serie D, oggi Vogherese-Milan Futuro. Info e orario sulla gara

Serie D, oggi Vogherese-Milan Futuro. Info e orario sulla garaMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 07:12MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Oggi pomeriggio, alle ore 14:30, il Milan Futuro va sul campo della Vogherese per l'ultimo impegno ufficiale del 2025. Diciassettesima giornata del Girone B di Serie D, ultima del girone d'andata, i rossoneri vanno sul campo della terzultima in classifica cercando di dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi delle ultime settimane. La gara non godrà di nessun tipo di diretta televisiva.

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 34;
Brusaporto 31 
ChievoVerona 29
Casatese Merate 29
Milan Futuro 27
Villa Valle 26
Virtus CiseranoBergamo 24
Leon 23
Castellanzese 21
Breno 21
Caldiero Terme 20
Oltrepò (-1) 19
Scanzorosciate 17
Real Calepina 14
Varesina 13
Vogherese 12
Pavia 12
Sondrio 10