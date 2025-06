Arezzo, per il reparto offensivo si pensa a Ianesi del Milan Futuro

La retrocessione in Serie D del Milan Futuro ha aperto la porta a una vera e propria diaspora tra i giovani talenti della rosa. Molti dei protagonisti dell’Under-23 rossonera non sono intenzionati a proseguire il proprio percorso nel campionato interregionale e stanno cercando nuove opportunità in Serie C.

Tra i nomi più caldi in uscita c’è quello di Simone Ianesi, attaccante classe 2002, approdato a gennaio dal Pontedera. Nonostante i 2 gol e 2 assist messi a referto, il suo contributo non è bastato a evitare il tracollo del progetto. Dopo appena sei mesi, quindi, il suo futuro sembra già lontano da Milano.

Cresciuto nel vivaio dell’Udinese e protagonista per anni in Lega Pro, Ianesi aveva attirato numerosi estimatori prima di scegliere i rossoneri. Ora, secondo quanto riportato da Amarantomagazine.it, in pole per accaparrarselo ci sarebbe l’Arezzo, pronto a riportarlo in Toscana, terra dove il jolly offensivo ha vissuto le sue migliori stagioni.

Con la maglia del Pontedera, Ianesi ha infatti collezionato 84 presenze, 14 reti e 8 assist: numeri che testimoniano il suo impatto nel campionato. Il progetto ambizioso degli amaranto potrebbe fare la differenza, e il ritorno “a casa” non è più solo un’ipotesi romantica.