live mn Milan-Fiorentina (2-2): bella reazione ma il pari non serve a nulla

22.46 - Partita spettacolare che un tifoso neutrale avrà potuto godersi sicuramente. Non si può dire lo stesso per il tifoso del Milan, che ha visto un inizio osceno da parte della sua squadra, una grande reazione e infine un'incredibile altalena di emozioni, con la partita che poteva essere indirizzata da una parte all'altra. Milan che avrebbe dovuto vincere per avvicinarsi all'ottavo posto e che invece resta nella terra di mezzo, lontano persino dalla zona Conference League, la coppa meno ambita. Per la nona volta in stagione la squadra va sotto nei primi 15', in questo caso incassa addirittura due reti in 10 minuti. A farne le spese Musah, sostituito per la seconda volta nel giro di un mese nel primo tempo. Al suo posto Jovic e la musica cambia. Milan sbilanciato che accorcia le distanze con Abraham, poi trova il pari proprio col serbo che segna il classico gol dell'ex. Le squadre si allungano, De Gea e Maignan salgono in cattedra e sono rimpianti per entrambe le squadre. Ma a conti fatti più del Milan, che rischia di ritrovarsi a giocare 7 partite senza motivazioni.

90' +5 - Triplice fischio. Bella reazione, ma il pari non serve a nulla.

90' + 2 - Espulso Palladino per proteste.

90' + 1 - Walker aiuta Tomori e raddoppia su Kean. Disinnescata l'offensiva della Fiorentina.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Fiorentina in gol con Dodo, ma era fuorigioco. Pericolo scampato.

88' - Cambio Fiorentina, esce Mandragora ed entra Adli.

86' - Errore clamoroso in appoggio di Walker, occasione per Kean e Maignan è ancora super!

84' - THEO! Ripartenza Milan col francese che spara alto.

83' - Fiorentina vicino al gol con Kean, colpo di testa facilmente parato da Maignan.

80' -Triplo cambio per il Milan: fuori Pulisic, Gimenez e Fofana. Dentro Joao Felix, Chukwueze e Bondo.

78' - Gimenez a terra, chiede il cambio.

77' - GIMENEZ! Il messicano è lanciato a rete, De Gea lo ferma al limite dell'area.

76' - Partita incredibile, ci prova Kean ma la palla finise alta.

74' - THEO! Finalmente un affondo dei suoi, conclusione di sinistro e grande risposta di De Gea.

72' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Pongracic e Parisi, dentro Comuzzo e Folorunsho.

70' - La Fiorentina rialza la testa, ci prova Mandragora dal limite: palla alta.

69' - MAIGNAN! Miracolo del portiere francese sull'ennesima disattenzione difensiva. Contropiede viola con Kean che ha un rigore in movimento, ma Super Mike si supera.

66' - De Gea perde tempo, ammonito il portiere spagnolo.

64' - Secondo gol del serbo in Serie A. Il centravanti riceve in profondità da Tomori ed è bravissimo a entrare in area e infilare De Gea.

64' - GOL DEL MILAN!!!! LUKA JOVIC!!!

63' - Gran giocata di Beltran, provvidenziale Maignan!

59' - Doppio cambio Fiorentina: fuori Gudmundsson e Cataldi, dentro Beltran e Ndour.

59' - Ammonito anche Pulisic.

58' - Quarta ammonizione in questo campionato per Rafa Leao, che entra in diffida.

57' - Altro contatto Leao-Pingracic, per Ayroldi è tutto regolare. Ammonito Leao per proteste.

56' - DOPPIA OCCASIONE MILAN! Prima Reijnders e poi Pulisic, entrambi da distanza ravvicinata: in entrambe le occasioni De Gea è super.

55' - Cambio per il Milan: fuori l'acciaccato Abraham, dentro Gimenez.

55' - Cross di Walker, contatto Pongracic-Leao, tutto regolare per l'arbitro Ayroldi.

54' - Problemi per Abraham.

53' - Assedio Milan! Prima Abraham di testa impegna De Gea, poi l'azione prosegue e termina con un sinistro di Jovic che finisce a lato.

52' - Fofana perde palla, Kean serve Mandragora che prova la conclusione dalla distanza parato facilmente da Maignan.

51' - Accelerazione di Kean, tiro da posizione defilata e bella risposta di Maignan.

50' - Sponda di Jovic per Fofana, tiro murato. Corner.

49' - Secondo corner per il Milan con cross di Walker disinnescato da Ranieri.

48' - Leao cerca Abraham, allontana Pablo Mari.

46' - Primo corner per il Milan: bel,la giocata di Jovic per Leao, conclusione deviata.

46' - Nessuna sostituzione nell'intervallo.

21.55 - Si riparte!

21.36 - Milan meritatamente sotto, 10 minuti scioccanti con due reti al passivo, ennesimo approccio sconcertante. Autorete di Thiaw dopo sette minuti, poi Kean al 10'. Difesa che non riesce a contenere le volate avversarie, centrocampo che è in costsante difficoltà. A farne le spese Yunus Musah la cui partita dura appena 23. Lo statunitense ha perso un pallone sanguinoso che ha portato al vantaggio viola ed è stato sostituito da Jovic. Siamo già al secondo cambio nel primo tempo per lui. Per fortuna che Tammy Abraham al 23' la riapre, ma di fatto il Milan pur passando a uno spregiudicato 4-2-4 non si avvicina mai al pari. Anzi, è la Fiorentina che segnerebbe il terzo gol, ma viene annullato per un fallo avvenuto poco prima. I fischi alla fine del primo tempo spiegano bene la situazione.

45' + 4 - Finisce il primo tempo. Fischia San Siro e poco prima dell'intervallo è partito il coro anti-Cardinale.

45' + 4 - Walker ferma fallosamente Ranieri, ammonito l'inglese.

45' + 3 - Theo lanciato a rete, Pongracic lo ferma correttamente.

45' + 1 - Riprende il gioco, Parisi torna in campo. Assegnato un minuto aggiuntivo di recupero.

45' - Tre minuti di recupero, che potrebbero allungarsi.

44' - Parisi a terra dolorante, vengono chiamati i medici.

42' - Gol della Fiorentina con Ranieri, ma il gioco è fermo. Intervento falloso di Parisi su Pulisic, poi l'azione prosegue e Ranieri si inventa un pallonetto capolavoro che supera Maignan. Milan salvo.

40' - Scaramucce Theo-Dodo: entrambi ammoniti. Theo Hernandez entra in diffida.

38' - Statistiche della partita: xG 0.55 Milan, 0.70 Fiorentina. Un tiro in porta per i Milan, due per la Fiorentina; 3 tiri totali per il Milan e 4 per la Fiorentina. 0-2 nel computo dei calci d'angolo. 47-53 il possesso palla.

33' - Dodo spesso pericoloso, affonda sulla destra ma la palla finise fuori.

31' - Fallo di Pablo Mari su Reijnders. Lo spagnolo è il primo ammonito della partita.

28' - Milan pertanto con un 4-4-2 che è più un 4-2-4

26' - Inconsolabile Musah, che si è diretto disperato verso gli spogliatoi. Inizio shock per lo statunitense, uscito poi tra i fischi.

24' - Cambio Milan, per scelta tecnica. Fuori un Musah travolto dai fischi, dentro Jovic.

23' - L'inglese è in gran forma, fa sfoggio della sua qualità tecnica, si libera di un avversario, triangola con Pulisic e in area supera De Gea. Terzo gol in campionato per lui.

23' - GOL DEL MILAN CON TAMMY ABRAHAM!

20' - Fofana cerca Leao al limite dell'area, chiude Dodo.

19' - Il Milan prova a reagire con una grande giocata di Leao. Controllo al volo del portoghese, affondo verso l'area ma sbaglia l'appoggio al centro.

17' - Fiorentina ancora pericolosa con Dodo, servito da Gudmundsson. La conclusione del brasiliano finisce sull'esterno della porta.

14' - Da quando Sergio Conceiçao siede sulla panchina del Milan, i rossoneri sono andati sotto 13 volte.

10' - Splendida manovra viola: Fagioli cambia gioco per Parisi che serve Mandragora. Traversone dalla sinistra a pescare Dodo sull'out opposto, pallone in mezzo per l'inserimento di Kean che spinge in rete.

10' - Raddoppio della Fiorentina, Moise Kean.

7' - Autorete di Malick Thiaw. Azione nata da un errore di Musah che perde palla, Mandragora serve Gudmundsson che affonda e mette in mezzo cercando Kean. Thiaw nel tentativo di anticiparlo manda il pallone in rete.

7' - Gol della Fiorentina.

7' - Il Milan comunica il dato degli spettatori per questa partita, che sono 72.451.

6' - Fase di studio in questa partita.

4' - L'andata a Firenze fu vinta dalla Fiorentina per 2-1. Partita particolare poiché vennero falliti tre calci di rigore.

3' - Solo panchina per Yacine Adli, giocatore di proprietà del Milan ma in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto. Stessa situazione di Riccardo Sottil, in prestito dalla Fiorentina e per questa seconda parte di stagione al Milan.

2' - Confronto numero 183 tra le due squadre, con 81 vittorie del Milan, 48 pareggi e 53 vittorie della Fiorentina. Ultimi 4 confronti a "San Siro" a senso unico col Milan vincente e la Fiorentina che ha segnato un solo gol. Ultima gioia viola nel settembre 2019, 1-3. Curiosamente il segno X è capitato una sola volta nelle ultime 16 partite, l'ultima volta nell'ottobre 2014: 1-1. Prima assoluta da allenatore per Sergio Conceiçao contro la Fiorentina, mentre il bilancio di Palladino contro il Milan è di due vittorie e tre sconfitte.

1' - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri. Fiorentina in completo bianco.

20.46 - PARTITI!

20.42 - Le squadre fanno l'ingresso in campo.

Amici di MilanNews.it, benvenuti da San Siro per il live testuale di Milan-Fiorentina, 31ª giornata di Serie A.

Alla fine Tijjani Reijnders c'è, l'olandese ha recuperato dal problema intestinale che lo ha colpito nella giornata di ieri. Arretra in mediana ad affiancare Fofana. Musah sconta la squalifica e gioca alto a destra. Si rivede Fikayo Tomori che non giocava dall'inizio dall'8 febbraio, partita contro l'Empoli nel quale l'inglese era stato espulso. Ricompone la cerniera centrale di difesa con Thiaw dopo tre mesi, l'ultima volta il 14 gennaio contro il Como. Confermato davanti Tammy Abraham, a maggior ragione dopo il gol segnato nel derby.

Fiorentina senza Gosens e Colpani. Nessuna sorpresa, confermate le indiscrezioni della vigilia e confermato l'undici che ha battuto una settimana fa l'Atalanta.

MILAN - FIORENTINA 2-2

RETI: 7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana (80' Bondo); Musah (23' Jovic), Pulisic (80' Chukwueze), Leao; Abraham (55' Gimenez. Dall'80' Joao Felix). A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (72' Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (88' Adli), Fagioli, Cataldi (59' Ndour), Parisi (72' Folorunsho); Gudmundsson (59' Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Moreno, Richardson. All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

ASSISTENTI: Carbone e Peretti.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Paterna.

AVAR: Aureliano.

NOTE: spettatori 72.451. Espulso Palladino per proteste. Ammoniti Theo Hernandez, Walker, Leao e Pulisic per il Milan; Pablo Mari, Dodo e De Gea per la Fiorentina.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

Data e ora: 5 aprile 2024, 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN, Sky Sport

Web: live testuale su MilanNews.it



