Il 14 novembre Boban ospite al Gran Galà del Milan Club Orgoglio Rossonero
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"La passione rossonera oltre ogni confine": è questo lo spirito che anima il Milan Club Orgoglio Rossonero in vista del suo attesissimo Gran Galà, che si terrà il prossimo 14 novembre nella suggestiva cornice della Chiesa Tonda Resort a Spello. Un evento straordinario che testimonia il legame viscerale del club con il territorio, riuscendo a coinvolgere ben 25 paesi dell’Umbria e ad attrarre tantissimi tifosi sia locali che da fuori regione.
La serata vedrà la prestigiosa partecipazione di una leggenda intramontabile come Zvonimir Boban, insieme ad altri illustri ospiti del mondo Milan. Un appuntamento dove la fede sportiva sposa la solidarietà: il ricavato dell'evento sarà interamente destinato in beneficenza.
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