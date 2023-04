19 aprile 1989: il Milan di Sacchi distrugge 5-0 il Real Madrid

Fonte: tuttomercatoweb.com

Arrigo Sacchi trentaquattro anni fa cambiò il mondo del calcio. Perché a San Siro si giocava Milan-Real Madrid, semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni, con i rossoneri che non riuscivano ad approdare alla finale da 20 anni. All'andata, al Bernabeu, la partita era stata favorevole ai rossoneri, ma il risultato si era fissato solamente sull'1-1. Una gara giocata benissimo ma che non dava grande vantaggio, eccezion fatta per il gol in trasferta, in vista del ritorno. Il Milan va sotto a causa di un gol di Hugo Sanchez dopo avere sbagliato moltissime occasioni, poi però arriva il pareggio con il volo d'angelo di Marco van Basten, rete molto conosciuta perché bellissima.

L'impressione è che però, dopo sei vittorie consecutive del Real Madrid contro le italiane, le cose possano ribaltarsi nella partita di ritorno. E va davvero così. Il Milan pressa e va al doppio rispetto ai Blancos, costretti a cadere sotto i colpi degli attaccanti di Sacchi. San Siro è stracolmo al ritorno, il 19 aprile del 1989. Il primo tempo si chiude 3-0 con i gol di Ancelotti, Rijkaard e Gullit. È una vera e propria caporetto per chi pensava di potere passare il turno senza grossi problemi. Il problema è che alla fine della partita manca ancora un tempo, con Van Basten e Donadoni che decidono di arrotondare ulteriormente il punteggio.

Un cinque a zero che fa storia, perché è probabilmente la prima grandissima vittoria di Sacchi in uno scontro diretto, al netto della finale di Coppa che finirà 4-0 contro lo Steaua (certamente avversario più morbido) e che farà il paio con l'altra coppa vinta l'anno dopo. Questa la formazione di quella sera di 34 anni fa. Giovanni Galli, Tassotti, Maldini, Colombo (64' Filippo Galli), Costacurta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Gullit (56' Virdis), Ancelotti. All.: Sacchi.