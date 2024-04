Abate si coccola Zeroli: "Ha il Milan nelle vene, è qui da quando ha 8 anni. Si è imposto con professionalità e qualità"

Ignazio Abate ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale del Milan alla vigilia della semifinale di Youth League contro il Porto, che si giocherà oggi alle 18 a Nyon. Ecco la carica del mister della primavera rossonera in vista della final four: "Sono molto felice e orgoglioso, è stata una bellissima esperienza per i ragazzi, affrontare squadre straniere con interpretazioni del gioco diverse, settori giovanili di calibro assoluto. Arrivarci per il secondo anno di fila è una soddisfazione immensa per me, per la società, per i ragazzi, per tutti".

Su Kevin Zeroli: "Scegliere il capitano è stato semplicissimo, per il ragazzo che è. Ce ne sono altri come lui, ma lui si è imposto già dall'anno scorso giocando sotto età con il suo comportamento, grande qualità e professionalità. È qui da quando ha 8 anni, ha fatto tutto il precorso nel settore giovanile, ha il Milan nel cuore, nelle vene, dà tutto per i compagni ed è sempre solare e positivo anche fuori dal campo. Spero un giorno di vederlo in grandi palcoscenici".