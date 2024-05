Ordine: "Lopetegui incredulo per due motivi e in entrambi i casi si dimostra inadeguato all’incarico da allenatore del Milan"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso su X commentando la notizia de La Gazzetta dello Sport che descrive Lopetegui come 'incredulo, sopreso e colpito' dalla protesta dei milanisti che lo ha, di fatto, allontanato forse definitivamente dall'approdo sulla panchina del Milan: "Lopetegui può essere incredulo per due motivi: 1) perché non considera spiegabile l’ ostilità dei tifosi milanisti; 2) perché non conosce la storia e il momento calcistico vissuto dal Milan. In entrambi i casi si dimostra inadeguato all’incarico".

COSA HA SCRITTO LA GAZZETTA DELLO SPORT

In un articolo a firma di Filippo Maria Ricci, corrispondente in Spagna per La Gazzetta dello Sport, si riporta quanto segue sulla reazione di Julen Lopetegui alle roboanti proteste della tifoseria milanista alla notizia della sua (ex) importante candidatura per la panchina del Milan: "Lopetegui osserva, legge, ascolta. E fatica a comprendere cosa stia succedendo. O cosa sia successo. L’accanimento personale oltre che tecnico contro di lui è stato un colpo basso che non si aspettava: non è che non l’ha visto arrivare, non l’aveva proprio considerato. La protesta del mondo rossonero l’ha sorpreso, modi e forma della stessa l’hanno colpito. Inizialmente Julen era convinto che tutto sarebbe rientrato, ora il tecnico spagnolo si sta in qualche modo adattando alla nuova realtà.".

Da lontano - si legge in apertura e in conclusione - Lopetegui osserva con crescente stupore le vicende milanesi.