MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Arabia Saudita-Stati Uniti, match amichevole in preparazione ai Mondiali. Il rossonero Dest è schierato titolare da terzino sinistro, pur essendo un destro, in una difesa a 4; potrebbero, dunque, arrivare indicazioni utili anche per Stefano Pioli.