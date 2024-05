Denis svela il retroscena su De Zerbi: "Poteva allenare l'Inter, ma non l'ha fatto perché milanista"

German Denis, intervistato da Sportitalia, ha svelato un interessante retroscena riguardante Roberto De Zerbi, l'allenatore del Brighton che in passato è stato vicino a una big italiana, mentre oggi è tra i nomi in corsa per la panchina del Milan nella prossima stagione. Ecco cosa ha detto l'ex calciatore del Napoli:

"Io so per certo che Roberto De Zerbi ha detto di no all’Inter perché è tifoso del Milan. Quando Simone Inzaghi, l’anno scorso, era un po’ in bilico"