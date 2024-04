Assogna: "Leao? Non sai mai che partita può fare. Tra un po' dovremo smettere di chiedergli di essere ciò che non è..."

Paolo Assogna ha commentato così a Sky il pareggio del Milan contro il Sassuolo: "La proposta offensiva del Milan è sempre molto ricca, anche contro il Sassuolo ha creato tantissimo nel secondo tempo. Ci sono da giudicare anche alcune scelte di Pioli, come mettere insieme dietro Florenzi e Kjaer che hanno faticato parecchio. Se Florenzi ha salvato un po' la sua prestazione con il lavoro nella metà campo avversario, Kjaer è stato in grande difficoltà".

Su Leao, invece, il giornalista ha dichiarato: "Ormai Leao lo conosciamo, da lui non sai mai che partita ti può fare. Ogni tanto ti fa la giocata del campione, ti vince anche delle partite da solo, ma ha già 24 anni e secondo me tra un po' di tempo dovremo smettere di chiedergli di essere ciò che non è".