Bergomi esalta Rabiot: "E' sempre decisivo. Ovunque viene schierato fa bene"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi ha speso belle parole nei confronti di Adrien Rabiot dopo il gol contro il Sassuolo

Intervenuto a Sky nel post-partita, Giuseppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale italiana, ha parlato così del pareggio del Milan in casa del Sassuolo: "E' un'occasione persa. Una squadra come il Milan, dopo essere passata in vantaggio, deve riuscire a mantenerlo e invece è da quel momento che è andato in difficoltà. Ha preso gol da angolo e poi non è più riuscito a ribaltare la partita. Una volta che vai avanti in casa del Sassuolo devi portare a casa i tre punti. Il Milan sviluppa bene quando va sugli esterni, mentre fa fatica quando va centralmente e quindi fanno fatica a innescare gli attaccanti. Rabiot? Rabiot è sempre decisivo, ovunque viene schierato fa sempre bene. E' un giocatore box-to-box. Sul gol un grande merito va però dato a Modric, con il suo tocco di prima ha tolto il tempo alla difesa del Sassuolo. Rabiot è l'uomo migliore che ha il Milan".

Questo il commento di Adrien Rabiot a Sky dopo l'1-1 del Milan contro il Sassuolo: "Facciamo delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare. Dopo il gol abbiamo subito subito due palle gol e ci ha salvato Mike e poi c'è stato questo gol su calcio piazzato. Sono cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo e per come abbiamo lavorato in settimana. Comunque il Sassuolo è una buona squadra, ha giocatori forti che ti mettono in difficoltà e che hanno qualità, quindi non è semplice. Non possiamo prendere gol così, perché è una situazione su cui lavoriamo quasi ogni giorno. Sono dettagli, ma alla fine secondo me abbiamo perso due punti".