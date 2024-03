Bertolucci innamorato di Zirkzee: "Come fa a non piacerti un giocatore del genere?"

Il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha approfittato della pausa nazionali, l'ultima di questa stagione, per fare quattro chiacchiere con l'ex tennista Paolo Bertolucci che è un noto tifoso del Milan. Nella chiacchierata, pubblicata sul canale YouTube di Pellegatti, sono stati affrontati diversi temi: dal futuro di Pioli e in più in generale quello della panchina del Milan, agli obiettivi per questo finale di stagione. Ma si è parlato anche dei giocatori che sono ritenuti incedibili e di chi dovrebbe essere il nuovo attaccante della squadra rossonera nella prossima stagione. Le parole di Bertolucci.

Bertolucci ha espresso il suo parere su Joshua Zirkzee, obiettivo del Milan, e in generale sulla questione attaccante del futuro: "Ogni giorno leggo un nome nuovo. Credo che siano voci messe in giro dagli agenti. L’obiettivo del Milan invece è ben chiaro e preciso ma probabilmente non è ancora uscito. Sono molto curioso da questo punto di vista. Ma Zirkzee mi piace molto, anche se non è proprio una prima punta. Come fa a non piacerti un giocatore del genere?”.