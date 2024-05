Thiago Motta: "Futuro? Sceglierò dopo la Champions. Quando ci saranno novità le saprete"

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la trasferta del suo Bologna di sabato alle 18 al Diego Armando Maradona contro il Napoli di Francesco Calzona.

Cerchiamo di interpretare le sue parole, nell'ultima gara ha detto che si siederà a fine stagione per parlare del futuro?

"Da parte mia non ci sono novità, quando ci saranno lo saprete. Testa al Napoli".

Ieri la Champions.. ha pensato di poterci arrivare un giorno? Chissà con quale squadra..

"Ieri una bellissima partita come spesso capita con il Real Madrid, noi concentrati nel pensare al nostro calcio, a Napoli Bologna. Mi piace tanto però vedere il bel gioco si, il Real Madrid ha uno dei migliori allenatori al mondo sicuramente, trasmette tanto".

Sente la voglia del gruppo di poter rimanere a giocarsi la Champions qui? Può influenzare la sua scelta?

"La mia scelta sarà dopo, ma il nostro lavoro è sempre stato lo stesso da inizio stagione, però conta quello tra le quattro righe, per fare una grande prestazione, il resto conta molto per altri club, noi concentrarci per fare il meglio possibile. Non abbiamo nessuna pressione oggi, quando è iniziata la stagione avevamo altre aspettative e desideri che non erano questi. Sono più rilassato lo vedete".

Hai aggiunto pressioni in questo cammino?

"Sicuro, abbiamo dovuto alzare un po' la tensione nella stagione ma ora non ce n'è bisogno, serve rimanere concentrati, non era nei piani ad inizio stagione ma ora lotteremo fino alla fine e senza nessuna pressione provare a raggiungere l'obiettivo".