Origi, altra stagione da dimenticare: chiude con zero gol in Premier League

Divock Origi, dopo la prima stagione al Milan molto deludente, aveva deciso la scorsa estate di tornare a giocare in Premier League per provare a ritrovarsi, ma purtroppo le cose non sono andate come sperava lui e anche il club rossonero: l'attaccante belga, in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest, ha infatti chiuso la sua stagione con zero gol segnati in campionato. L'unica rete della sua annata è arrivata in FA Cup contro Il Bristol City, squara che milita in Championship. Il suo destino sembra essere già scritto: l'ex Liverpool rientrerà a Milanello in attesa di trovare una nuova destinazion visto che non ci sarà spazio per lui nella rosa del Diavolo della prossima stagione.

Questi i numeri stagionali di Origi con la maglia del Nottingham Forest:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 20

PRESENZE FA CUP: 2

PRESENZE TOTALI: 22

MINUTI IN CAMPO: 752'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 1