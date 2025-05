Una domenica da 'finalmente è finita'. La contestazione continua a farla da padrone, ma con una speranza

Il Milan sabato sera ha concluso il suo campionato e la sua stagione con una vittoria per 2-0 contro il Monza. Il risultato contava nulla a livello di classifica e in generale ha contato pochissimo anche per quanto visto in campo: l'interesse è stato decentrato per tutta la giornata milanese sull'extra campo e sulla contestazione dei tifosi rossoneri, guidata dalla Curva Sud ma partecipata da tantissimi sostenitori rossoneri arrivati a Milano da ogni parte di Italia e anche dall'estero.

A Casa Milan

La giornata di sabato è cominciata alla 17 a Casa Milan, dove la Curva Sud ha letto un suo messaggio e sono stati tantissimi i cori: contro Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibrahimovic su tutti e in favore di Paolo Maldini. Anche due striscioni contro la dirigenza esposti: "Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia” e "Che sia prima squadra o Milan futuro, con voi al comando é fallimento sicuro”.

Allo stadio

Poi il corteo della Curva verso San Siro: tifosi in marcia cantando i cori del milanismo e quelli contro le persone additate come colpevoli e responsabili del disastro Milan. A guidare la carovana lo striscione: "Liberate il Milan". Ultima tappa lo stadio: contestazione pesante per i primi 18 minuti, nessuno risparmiato neanche quasi tutti i giocatori. Dopo il 18° la Curva Sud è uscita e ha proseguito a contestare fuori dallo stadio, così come alcuni tifosi di altri settori hanno seguito i gruppi organizzati. E poi la partita è andata avanti. Ma a chi importava? L'importante ora è ripartire: fare le scelte giuste, mettere gli uomini giusti al loro posto, tra le scrivanie e sul campo, e cercare di sistemare gli errori commessi per non ripetere un'altra domenica come quelle di quest'anno. Quelle che ti fanno dire: "Finalmente è finita":