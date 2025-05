Arrivano premi scudetto Napoli, totale di Conte sale a 9 milioni

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - Il premio per l'eventuale vittoria dello scudetto era già stabilito nei singoli contratti dei calciatori del Napoli e quindi, secondo quanto si apprende, verrà applicato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Si tratta di premi personali e riguardano anche il contratto triennale firmato da Conte la scorsa estate, che prevedeva un ingaggio da 7,5 milioni a stagione e che ora con il premio scudetto dovrebbe arrivare a un totale di quasi 9 milioni di euro. La vittoria dello scudetto porta al Napoli dalla Lega calcio circa 20 milioni, ma soprattutto per la squadra azzurra arrivano forti premi con riferimento alla prossima Champions League in cui si comincia incassando 43,5 milioni solo per l'ingresso. Somme importanti che potrebbero anche portare De Laurentiis ad annunciare nei prossimi giorni alla squadra un premio extra, visto la sorprendente cavalcata verso il quarto scudetto. Quanto a Kvicha Kvaratskhelia, unico quest'anno ad aver vinto due campionati, quello italiano e quello francese, in questa stagione calcistica 2024-'25 ha contribuito al quarto scudetto del Napoli con 5 gol e 3 assist in 17 partite di Serie A, l'ultima delle quali è stata il 29 dicembre in casa contro il Venezia.

Ma non riceverà il premio scudetto perché quando a gennaio è stato ceduto al Psg dove ha quasi decuplicato i suoi guadagni arrivando a ottenere un ingaggio annuo di 8 milioni all'anno più 2 di bonus, si è impegnato con il club del presidente Aurelio De Laurentiis a non aver più nulla da pretendere. Kvaratskhelia non riceverà neppure la medaglia di campione d'Italia dalla lega calcio di A, così come Caprile (4 presenze con il Napoli in questa stagione, da gennaio al Cagliari) perché secondo il regolamento della lega stessa non essendo presente in rosa il giorno della conquista dello scudetto, non ha diritto a riceverla. (ANSA).