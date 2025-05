Milan, hai già sbagliato un anno fa: basta scommesse e prendi uno tra Conte e Allegri. Ma devi fare in fretta...

Un proverbio piuttosto famoso dice: "Sbagliare è umano, perseverare è diabolico". Un detto che va benissimo anche per il Milan che, dopo gli errori commessi un anno fa, stavolta non deve e non può assolutamente sbagliare la scelta dell'allenatore. Basta scommesse o seconde scelte, i rossoneri devono andare su una certezza e in questo senso i nomi sono principalmente due, vale a dire Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

L'ERRORE DI UN ANNO FA - E' evidente che lo scorsa estate il club di via Aldo Rossi ha sottovalutato la scelta del nuovo allenatore e invece di andare su uno come Conte che era libero e prontissimo a sbarcare a Milanello ha preferito andare su un profilo nettamente inferiore come Paulo Fonseca. E i risultati si sono visti: il Milan non è stato mai in lotta per lo scudetto e a dicembre l'avventura del portoghese è finita con l'esonero. Anche l'esperienza del suo successore Sergio Conceiçao non è stata positiva e così ora il Diavolo si ritrova ancora una volta a dover scegliere un nuovo tecnico.

SERVE UNA CERTEZZA IN PANCHINA - L'errore commesso l'anno scorso non deve essere ripetuto e quindi il Milan deve andare su una certezza, cioè un allenatore che sicuramente farà bene. Questo non vuol dire che i rossoneri vinceranno il campionato al 100%, ma con uno in panchina come Conte o Allegri (e senza le coppe europee da giocare) il Diavolo sarà certamente competitivo per i primi posti. Se veramente i dirigenti di via Aldo Rossi vorranno andare su uno di loro due, dovranno però muoversi perchè ovviamente il Milan non è l'unico club sulle loro tracce. Anzi, il loro destino potrebbe anche incrociarsi perchè il Napoli starebbe pensando proprio ad Allegri in caso di addio di Conte, su cui c'è il forte interesse della Juventus. Caro Milan, quindi, se vuoi una certezza come loro in panchina devi decidere e muoverti in fretta.