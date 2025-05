Florenzi e Gabbia hanno ragione: ripartire solo da chi ha veramente voglia di restare al Milan

vedi letture

Terminata questa annata sciagurata, in casa rossonera è il momento di ripartire subito. In questa stagione ci sono stati troppi problemi anche dentro al campo dove molti giocatori hanno reso ben al di sotto delle aspettative e dei loro standard. Per la rinascita del Diavolo è fondamentale quindi che si riparta da chi ha in testa solo il Milan e da chi vuole davvero rimanere.

PARLANO FLORENZI E GABBIA - A dirlo ieri sera dopo l'ultimo match di campionato contro il Monza sono stati anche due giocatori che hanno un ruolo importante all'interno dello spogliatoio milanista, vale a dire Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia. Il terzino, tornano in campo dopo un anno dall'ultima gara ufficiale giocata, ha spiegato DAZN: "Abbiamo la qualità per stare in alto. C'è da fare tutti di più, ora bisogna ripartire da chi vuole realmente combattere. Il Milan se lo merita". Concetto ribadito anche dal difensore centrale, in gol contro il Monza, a SportMediaset: "Penso sia giusto che rimanga qui chi davvero vuole rimanere. Non ho visto nessuno che vuole andare via ma comunque è importante che chi rimane qua dia l'anima e non abbia la testa altro, ma solo il Milan, e si concentri a fare il meglio possibile in campo e a Milanello ogni settimana".

COMBATTERE PER LA MAGLIA - Parole che sanno di verità perchè in questa stagione si sono visti troppi atteggiamenti sbagliati e comportamenti che non si devono assolutamente ripetere: il caso del cooling break o quello dei rigori a Firenze sono solo due esempi. Il Milan e soprattutto il bene del Milan devono venire prima di tutto, quindi è giusto ripartire solo da chi ha voglia veramente di restare e combattere per questa maglia. Altrimenti è il momento giusto per salutarsi perchè il Diavolo è una cosa seria e non merita assolutamente quello che si è visto quest'anno.