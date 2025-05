Milan-Monza, formazioni ufficiali: esordio da titolare per Bartesaghi. Theo e Leao in panchina

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza, 38ª e ultima giornata di Serie A 2024/25.

Panchina per Theo e Leao, così come per Fofana. Davanti Jovic preferito a Camarda mentre gioca per la prima volta titolare Bartesaghi sulla corsia sinistra. Sull'out opposto Musah preferito a Jimenez. Si attende l'esordio in questa stagione per Florenzi, ancora in panchina. Ricordiamo che non c'è lo squalificato Sergio Conceiiçao e in panchina ci va il vice Joao Costa.

Esordio in Serie A per Daniele Rutella, arbitro designato per la sfida di questa sera fra Milan e Monza. Il fischetto classe 1991 è inoltre il primo della sezione di Enna a dirigere un incontro del massimo campionato. Un grande traguardo per il direttore di gara e un premio dopo una stagione che lo ha visto arbitrare 13 partite di Serie B e due di Coppa Italia.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, João Felix; Jovic. A disp Sportiello, Torriani, Leao, Theo Hernandez, Jimenez, Chukwueze, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. João Costa (Sergio Conceição squalificato).

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Keita. A disp. Turati, Mazza, Brorsson, Lekovic, Izzo, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Zeroli, Palacios, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Rutella di Enna.

ASSISTENTI: Prenna e Arace.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Ghersini.

AVAR: Guida.



SERIE A - 38ª GIORNATA

Como - Inter 0-2

20' De Vrij, 51' Correa

Napoli - Cagliari 2-0

42' McTominay, 51' Lukaku

Bologna - Genoa (sabato 24 maggio ore 18)

Milan - Monza (sabato 24 maggio ore 20.45)

Atalanta - Parma (domenica 25 maggio ore 20.45)

Empoli - Hellas Verona (domenica 25 maggio ore 20.45)

Lazio - Lecce (domenica 25 maggio ore 20.45)

Torino - Roma (domenica 25 maggio ore 20.45)

Udinese - Fiorentina (domenica 25 maggio ore 20.45)

Venezia - Juventus (domenica 25 maggio ore 20.45)

CLASSIFICA

1. Napoli 82

2.Inter 81

3. Atalanta 74

4. Juventus 67

5. Roma 66

6. Lazio 65

7. Fiorentina 62

8. Bologna 62

9. Milan 60

10. Como 49

11. Torino 44

12. Udinese 44

13. Genoa 40

14. Cagliari 36

15. Hellas Verona 34

16. Parma 33

17. Lecce 31

18. Empoli 31

19. Venezia 29

20. Monza 18