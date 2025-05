Il Milan non può più perdere tempo. Panchina: Conte e Allegri nomi caldi

Nella forte, ma civile, contestazione del popolo milanista prima a Casa Milan e poi a San Siro, ieri si è finalmente chiusa la stagione fallimentare del Diavolo che l'anno prossimo non giocherà nessuna competizione europea. Con il successo contro il Monza, i rossoneri sono ora al settimo posto, posizione con la quale eviterebbero di giocare la Coppa Italia ad agosto, ma bisognerà aspettare il risultato della Fiorentina che stasera affronterà l'Udinese in trasferta.

NUOVO ALLENATORE - Ora è arrivato però il momento di pensare subito al futuro perchè il Milan non può più perdere tempo. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che nei prossimi giorni verrà finalmente annunciato il nuovo direttore sportivo, vale a dire Igli Tare che ha firmato per tre stagioni e guadagnerà 800mila euro netti l’anno. L'ex Lazio dovrà subito prendere una decisione di fondamentale importante: chi sarà il nuovo allenatore al posto di Sergio Conceiçao? La prima scelta è Vincenzo Italiano, che però sembra intenzionato a rinnovare con il Bologna. Un altro nome che va tolto dalla lista del Diavolo è quello di Roberto De Zerbi che rimarrà al Marsiglia.

NOMI CALDI - In via Aldo Rossi hanno capito che non servono altre scommesse, ma certezze in panchina e per questo motivo i nomi caldi sono quelli di Antonio Conte e di Massimiliano Allegri. Il primo ha appena conquistato lo scudetto e nei prossimi giorni incontrerà De Laurentiis per parlare del futuro. Sulle sue tracce c'è però anche la Juventus che sembra essere in vantaggio rispetto al Diavolo. Il livornese è invece sempre libero e avrebbe già dato la sua disponibilità a tornare a Milanello, ma occhio al Napoli che pensa a lui in caso di addio di Conte. Tra gli allenatori senza squadra c'è anche Thiago Motta.