LIVE MN - Corteo a San Siro: la Curva conferma l'uscita dallo stadio al 15'

19.17 - Il corteo è arrivato a San Siro: la Curva fuori dallo stadio ribadisce che uscirà dopo 15 minuti dall'inizio della partita. Presenti tanti tifosi arrivati da tutte le parti di Italia ma anche dall'estero.

19.04 - Il corteo procede verso San Siro preseguono i cori contro la dirigenza e la proprietà, ma anche canti in favore del milanismo. In testa lo striscione: "Liberate il Milan".

17.57 - Vero e proprio bagno di folla a Casa Milan: le prime stime parlavano di circa 3000 tifosi arrivati davanti alla sede rossonera per la contestazione guidata dalla Curva. A breve partirà il corteo verso San Siro.

17.44 - Dai tifosi del piazzale di Casa Milan, parte il coro: "Ibra, Furlani e Scaroni, vogliamo le dimissioni, non servono le spiegazioni, voi dovete andarvene". GUARDA IL VIDEO.

17.37 - La Curva Sud ha guidato la contestazione con un lungo messaggio, il cui fulcro è molto chiaro: "Occorre rifondare seriamente. La vostra scelta più saggia sarebbe quella di vendere e farvi da parte, ma sappiamo bene che non sono operazioni che si chiudono e dall’oggi al domani. L’opzione più rapida é quella di lasciare il vostro posto al più presto a gente del mestiere, magari anche milanista. Siete riusciti a trasformare uno degli stadi più belli d’Europa in uno silenzioso, trovando clienti e turisti da spennare. Avete ucciso la passione di milione dei tifosi, avete annientato il milanismo per il fatturato". QUI IL TESTO COMPLETO.

17.27 - Diversi cori contro Cardinale e Furlani. Contestazione anche nei confronti di Scaroni.

17.23 - Il primo coro della manifestazione da parte della Curva Sud è in onore di Paolo Maldini che molti tifosi rivorrebbero in rossonero: "Paolo Maldini, Paolo olè". GUARDA IL VIDEO.

17.07 - Cominciata la contestazione, sono 3000 i tifosi rossoneri presenti. Due gli striscioni srotolati dalla Curva. Il primo recita: "Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia”. Il secondo: "Che sia prima squadra o Milan futuro, con voi al comando é fallimento sicuro”. GUARDA LE FOTO.

17.00 - Prima dell'inizio della contestazione è stata diffusa la fanzina della Curva Sud che ha trasmesso il suo messaggio duro contro proprietà, dirigenza e calciatori che si conclude così: "Era difficile fare peggio di così eppure ci siete riusciti: siete riusciti a spingere il Milan in una palude di mediocrità e provincialismo, a togliere la voglia di sognare a una tifoseria che NON ha eguali nel mondo. Niente male, vero?". LEGGI QUI l'intero messaggio.

16.45 - Intanto è arrivata anche la Curva Sud nel piazzale di Casa Milan

16.32 - Tra poco meno di mezz'ora si comincia: arrivano i primi tifosi a Casa Milan e compaiono i primi striscioni. Il primo, rossonero, recita: "Milanismo"

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Oggi si giocherà l'ultima partita della stagione rossonera, ma l'attenzione del popolo rossonero è tutta rivolta verso il piazzale di Casa Milan dove tra pochi minuti, alle ore 17, la Curva Sud ha chiamato a raccolta tutti i tifosi del Diavolo per una manifestazione e una contestazione contro dirigenza e società, al termine di una stagione fallimentare. Il corteo poi si sposterà verso San Siro, dove la Curva rimarrà solamente per i primi 15 minuti di gara prima di abbandonare gli spalti. Rimanete con noi per seguire il live testuale della manifestazione, grazie ai contenuti dei nostri inviati sul campo!