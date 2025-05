Contestazione a Casa Milan, marea rossonera sotto la sede: la photogallery

La contestazione dei tifosi del Milan sotto la sede del Club, convocata dalla Curva Sud ma che ha coinvolto anche tantissimi tifosi generici, ha radunato nel piazzale di fronte a Casa Milan una marea rossonera. Tra i cori per Maldini, quelli contro Cardinale, Furlani, Scaroni e Ibra, gli striscioni contro la società e la dirigenza, il messaggio della Curva Sud contro quelli che sono ritenuti i colpevoli del fallimento rossonero di questa stagione, la manifestazione è proseguita in modo sostenuto ma pacifico.

Ora i tifosi si muoveranno in corteo verso San Siro, dove la Curva Sud rimarrà solo per i primi 15 minuti della partita tra Milan e Monza, ultima giornata di campioanto. Dopodichè i tifosi dei gruppi organizzati lasceranno l'impianto e hanno invitato anche gli altri tifosi a farlo, che accoglieranno o meno alla proposta in assoluta libertà. La photogallery della contestazione nel piazzale.