VIDEO MN - Casa Milan, parte il coro: "Ibra, Furlani e Scaroni, vogliamo le dimissioni"

Se ad aprire la contestazione di quest'oggi a Casa Milan, in cui sono presenti circa 3000 tifosi rossoneri, sono stati i cori per Paolo Maldini (leggi qui), la contestazione è continuata con un messaggio della Curva Sud (leggi qui). A seguire poi tanti cori contro la dirigenza e la società, tra cui quello che recita così: "Ibra, Furlani e Scaroni, vogliamo le dimissioni, non servono le spiegazioni, voi dovete andarvene".

