La Curva Sud contro proprietà, dirigenza e calciatori: "Siete riusciti a spingere il Milan in una palude di mediocrità e provincialismo"

Mente il piazzale di Casa Milan va riempiendosi per la manifestazione di contestazione contro dirigenza e società rossonera, viene diffuso il fanzina della Curva Sud. Di seguito alcuni passaggi del messaggio del tifo organizzato milanista che esordisce così: "Giochiamo l'ultima partita di campionato, sapendo che nella prossima stagione NON giocheremo in Champions League, NON giocheremo in Europa League, NON giocheremo in Conference League. E senza contare i punti di distacco dalle squadre che si battono per lo Scudetto. Niente male, vero?"

Poi ci si rivolge ai membri della proprietà e dirigenza: "Niente male, vero Gerry Cardinale che nemmeno sai il numero delle Champions del Milan? Niente male, vero Singer che tanto l'importante è il campionato del bilancio e dei ricavi? Niente male, vero Furlani del 'siamo molto lontani da dove volevamo essere'? Niente male, vero Ibra 'che qui sono il Boss e ci penso io'? Niente male, vero Scaroni che appena apri bocca fai vergognare ogni tifoso del Milan? Niente male, vero calciatori del Milan privi di orgoglio e carattere anche di fronte alle palesi e clamorose ingiustizie subite in campo, incapaci di combattere uniti per lo stesso obiettivo e superare avversari spesso inferiori ma dotati di più grinta e voglia di vincere dei nostri campioni?"

Quindi la conclusione: "Era difficile fare peggio di così eppure ci siete riusciti: siete riusciti a spingere il Milan in una palude di mediocrità e provincialismo, a togliere la voglia di sognare a una tifoseria che NON ha eguali nel mondo. Niente male, vero?"