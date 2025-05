MN - Il piazzale di Casa Milan inizia a riempirsi: la foto

Tra pochi minuti comincerà la manifestazione di contestazione dei tifosi rossoneri a Casa Milan. Il popolo milanista è stato chiamato a raccolta per le ore 17 davanti alla sede del club dalla Curva Sud che poi guiderà tutti in corte verso lo stadio San Siro per l'ultima partita del campionato e della stagione contro il Monza. Il piazzale davanti a Casa Milan sta cominciando a riempirsi di tifosi: si attende il tifo organizzato.

Il programma della manifestazione:

"Siamo tutti sulla stessa barca: dobbiamo remare nella stessa direzione. Si dovrà parlare solo della nostra protesta civile. non diamo motivo a nessuno di spostare l’attenzione su altro. Ci posizioniamo tutti giù, sul piazzale. le scale, la rampa e tutto il piano rialzato di fronte al bar e all’ingresso dello store di Casa Milan devono restare liberi.

Nella piazza si terrà un evento di musica techno che durerà tutto il giorno. in accordo con chi lo organizza, la musica verrà spenta durante il tempo della nostra iniziativa. Una volta conclusa la manifestazione, andremo tutti insieme a piedi verso lo stadio, dietro uno striscione che aprirà il corteo. durante il tragitto canteremo per noi e per il milanismo. Dobbiamo essere responsabili, uniti e impeccabili, raggiungiamo Casa Milan in metro, poi torniamo tutti a piedi

Entreremo tutti insieme in Curva alle 19:45, non prima. Le iniziative che porteremo avanti all’interno dello stadio vi verranno spiegate successivamente. Tutti gli striscioni di contestazione sono stati vietati. Intorno al 15° minuto daremo il segnale attraverso l’impianto voce e usciremo pacificamente dallo stadio, lasciandoli soli con i loro turisti, con i loro clienti e con la loro vergogna.

Non obblighiamo nessuno a seguirci, ma invitiamo ogni milanista presente a San Siro, in qualsiasi settore, a far capire che uscire prima è l’unica cosa da fare per lanciare un segnale forte, un messaggio compatto e condiviso da chi ama davvero questi colori".