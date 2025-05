live mn Milan - Monza (2-0): finisce con un successo la fallimentare stagione del Diavolo.

22.44 - Finisce con 63 punti il campionato del Milan, tanti quanti nella stagione 2016/17 con Vincenzo Montella allenatore. Allora furono sufficienti per andare in Europa, peraltro rompendo un digiuno di tre anni. Serata surreale, tra contestazioni dal primo all'ultimo minuto e parte del pubblico che ha abbandonato lo stadio già al quarto d'ora di gioco per proseguire la contestazione nei confronti della società fuori da San Siro. Segnano Gabbia e Joao Felix, con quest'ultimo che si congeda dopo sei mesi con una bella punizione. Non è entrato in campo Theo Hernandez, la cui ultima partita in rossonero potrebbe essere stata la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Da segnalare un Reijnders abbracciato da diversi compagni di squadra: l'olandese è nel mirino del Manchester City e potrebbe essere sacrificato sul'altare del bilancio al termine di una stagione da dimenticare.

90' + 2 - Finisce qui la partita e la stagione di entrambe. Il Milan è momentaneamente settimo, in attesa di Udinese-Fiorentina. Il Monza saluta la Serie A.

90' - Concessi due minuti di recupero.

88' - Niente ingresso in campo per Theo Hernandez e Rafa Leao. Pertanto l'ultima partita del francese in questa stagione è la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna, mentre per il portoghese è il ko contro la Roma.

86' - Ingresso simbolico per Florenzi che può così mettere a referto un gettone di presenza in questa stagione. Non giocava una partita ufficiale da un anno: precisamente dal 25 maggio 2024 contro la Salernitana.

86' - Ultimo cambio per il Milan: esce Pulisic, entra Florenzi.

83' - Cambio Monza: esce Pizzignacco, entra Mazza.

81' - Termina qui l'esperienza di Joao Felix con un bel gol e una buona prestazione. Il portoghese chiude con 21 presenze e 3 reti.

80' - Cambio per il Milan: esce Joao Felix, entra Fofana.

79' - Doppio cambio per il Monza: escono Keita Balde e Caldirola, entrano Petagna e Izzo.

76' - Secondo gol in Serie A per Joao Felix, terza complessiva considerando quella in Coppa Italia contro la Roma.

74' - Direttamente su calcio di punizione, esecuzione perfetta del portoghese con Pizzignacco che non riesce ad arrivare sul pallone.

74' - RADDOPPIO DEL MILAN CON JOAO FELIX!

72' - In questro momento il Milan sarebbe settimo in classifica e pertanto entrerebbe nel tabellone principale della Coppa Italia. Ricordiamo che i rossoneri devono finire davanti alla Fiorentina, impegnata domani sera a Udine.

70' - Doppio cambio per il Monza che toglie Caprari e Ciurria e inserisce Castrovilli e Sensi.

67' - Ancora Camarda, scatenato l'attaccante classe 2008 che cerca disperatamente il suo primo gol in Serie A.

66' - Secondo gol stagionale per Gabbia, dopo quello decisivo nel derby del 22 settembre.

65' - Corner di Chukwueze dalla destra, svetta il centrale difensivo che supera Pizzignacco sul primo palo.

64' - GOL DEL MILAN CON MATTEO GABBIA!

64' - Bel tiro di Camarda che si guadagna un calcio d'angolo.

63' - TRAVERSA DI JOAO FELIX! Ci prova di testa il portoghese, fermato dal legno.

61' - Fuori Bartesaghi, dentro Jimenez.

60' - Non c'è storia, se guardiamo i precedenti a San Siro: 7 partite e 7 vittorie del Milan col Monza che complessivamente ha segnato solamente un gol, nell'ottobre 2022 con Filippo Ranocchia. Partita poi terminata 4-1 per i rossoneri. Le due partite giocate in Serie A sono state vinte dal Milan con tre reti di scarto.

57' - Arrembaggio Milan, manca solo il gol.

53' - Traversone dalla destra, ci prova Camarda di testa ma il pallone finisce alto.

52' - Su Reijnders poteva starci un calcio di rigore pochi minuti fa, per un intervento scomposto di Carboni.

51' - Bianco stende fallosamente e platealmente Joao Felix: è il primo ammonito della partita.

50' - Botta di Joao Felix, forte ma centrale: para Pizzignacco. Poi Reijnders pochi secondi dopo ma il pallone finisce fuori.

49' - Occasione Camarda! Ma il gioco è fermo per un fallo di mano.

47' - Altra occasione Milan! Joao Felix in profondità per Chukwueze che manda anch'egli il pallone sull'esterno della rete.

46' - Ci prova Pulisic con palla che finisce sull'estero della rete.

21.54 - Si riparte con due cambi: fuori Musah e Jovic, dentro Chukwueze e Camarda.

21.38 - Primo tempo surreale a San Siro, dove i tifosi stanno contestando squadra, ma sopratutto dirigenza e proprietà. Dopo un quarto d'ora di gioco, come promesso, la Curva si è svuotata e anche altri sostenitori da altre zone dello stadio hanno lasciato. Le due squadre in campo si trascinano, ritmi bassi ma qualche occasione da gol. Segna Keita Balde e ironicamente San Siro esulta, ma è fuorigioco. Milan che, ricordiamo, avrebbe ancora un motivo per vincere la partita, per cercare di evitare di giocare due turni di Coppa Italia. Intanto la contestazione sta proseguendo anche fuori dallo stadio, con cori che esortano Gerry Cardinale a vendere il club.

45' - Finisce il primo tempo senza recupero. Fischi assordanti da parte di San Siro.

44' - Gol di Keita, annullato per fuorigioco. Ma San Siro aveva ironicamente esultato per la rete dell'attaccante dei brianzoli.

43' - REIJNDERS! Ci prova l'olandese da fuori area ma la palla finisce alta.

40' - JOAO FELIX! Bella giocata di Pulisic che serve il portoghese, la cui conclusione finisce a lato.

38' - Ultima partita in Serie A per il Monza che saluta la massima divisione dopo tre stagioni.

35' - Un po' di statistiche: Milan in vantaggio sugli xG 0.39 a 0-14. 6 tiri a 4, 3 calci d'angolo a 2

30' - Partita dai ritmi blandi e giocata in un clima complicato.

25' - Altro buon cross di Tomori, ci prova Pulisic di testa ma finisce alta.

23' - Non solo la Curva ma anche altri tifosi stanno abbandonando lo stadio.

21' - Ci rpova Musah dalla distanza, tiro alle stelle e fischi.

20' - Cross di Tomori, Pedro Pereira anticipa Joao Felix.

18' - Come preannunciato la Curva si sta svuotando.

16' - Affonda Birindelli, prova a mettere in mezzo ma intuisce Pavlovic.

13' - Bianco pericoloso con un tiro al volo che finisce fuori.

12'- La Curva ne ha anche per i giocatori in campo, esortandoli ad "andare a lavorare".

11' - Il Monza ci prova dagli sviluppi di un corner con Maignan che para facilmente un debole colpo di testa.

10' - Sempre stipati con la scritta "Go home", i tifosi chiamano ad uno ad uno i dirigenti del Milan scadendo il cognome (Furlani, Scaroni, Cardinale) e cantano “ve ne andate o no?!". Segue il coro di tutto lo stadio dedicato a Paolo Maldini

8' - Monza pericoloso sugli sviluppi di una conclusione di Keita che trova una deviazione sul quale si avventa Birindelli, calciando però sul palo esterno.

6' - OCCASIONE MILAN! Direttamente da piazzato per Pavlovic: bravo Pizzignacco a respingere in tuffo.

5' - Sbaglia Akpa-Akpro in un appoggio, poi fallo di Bianco su Pulisic: calcio di punizione interessante per i rossoneri.

4' - OCCASIONE MILAN! Imbucata centrale per Joao Felix, bravo Pedro Pereira a chiudere e a permettere un tiro sbilenco al portoghese.

2' - Milan in campo con la divisa per la stagione 2025/26 dove il nero sovrasta il rosso. Monza in completo bianco.

1' - Clima surreale, cori contro la proprietà.

20.53 - Partiti!

20.51 - Osservato un minuto di silenzio in memoria della leggenda del pugilato italiano Nino Benvenuti.

20.50 - La curva si è disposta in modo da comporre la scritta: "Go home" che è un evidente invito nei confronti di RedBird di vendere il Milan.

20.49 - Poco prima del calcio d'inizio è stato premiato Tijjani Reijnders come miglior centrocampista della Serie A.

Amici di MilanNews.it, si chiude questa sera la stagione 2024/25 con la sfida di San Siro contro il Monza. Clima di contestazione al termine di un'annata fallimentare, dove si è riusciti nell'impresa di non qualificarsi a una competizione europea e pertanto oggi pomeriggio alle 17 è partito un corteo da parte dei tifosi rossoneri a contestare la società. la Curva fuori dallo stadio ribadisce che uscirà dopo 15 minuti dall'inizio della partita. Presenti tanti tifosi arrivati da tutte le parti di Italia ma anche dall'estero. Un clima surreale, ma ce lo saremmo aspettati.

Serata speciale per Davide Bartesaghi, alla sua prima partita da titolare col Milan. Il terzino sinistro, 19 anni, ha fin qui raccolto 14 presenze con la prima squadra spalmati in due stagioni, così suddivisi: 9 gettoni in Serie A, 2 in Champions League e 3 in Coppa Italia. Sempre da subentrato. Panchina per Theo e Leao, così come per Fofana. Davanti Jovic preferito a Camarda. Si attende l'esordio in questa stagione per Florenzi, ancora in panchina. Ricordiamo che non c'è lo squalificato Sergio Conceiiçao e in panchina ci va il vice Joao Costa.

Esordio in Serie A per Daniele Rutella, arbitro designato per la sfida di questa sera fra Milan e Monza. Il fischetto classe 1991 è inoltre il primo della sezione di Enna a dirigere un incontro del massimo campionato. Un grande traguardo per il direttore di gara e un premio dopo una stagione che lo ha visto arbitrare 13 partite di Serie B e due di Coppa Italia.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, João Felix; Jovic. A disp. Sportiello, Torriani, Leao, Theo Hernandez, Jimenez, Chukwueze, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. João Costa (Sergio Conceição squalificato).

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Ciurria, Caprari; Keita. A disp. Turati, Mazza, Brorsson, Lekovic, Izzo, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Zeroli, Palacios, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Rutella di Enna.

ASSISTENTI: Prenna e Arace.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Ghersini.

AVAR: Guida.