Milan-Monza: ballottaggio in avanti e fra i pali. Sulle fasce Musah e Bartesaghi

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All. Conceiçao

15.00 - Il Milan archivia un campionato fallimentare contro il Monza, sabato a San Siro, senza avere seduto in panchina Sergio Conceiçao, perché squalificato. Il tecnico portoghese sarà dunque assente in quella che probabilmente è l'ultima partita alla guida della squadra rossonera. Non ci sarà neppure Santiago Gimenez, anche lui squalificato per l'espulsione rimediata all'Olimpico contro la Roma. Sono possibili rotazioni tra i rossoneri che non hanno più obiettivi da raggiungere, come del resto gli avversari.

Torna a disposizione invece Theo Hernandez che aveva dato forfait contro la Roma all'Olimpico. Ancora out Bondo e Chukwueze.

14.30 - Con un gol Christian Pulisic eguaglierebbe il suo record realizzativo in una stagione nei Big-5 campionati europei (12 con il Milan nel 2023/24), mentre con una partecipazione attiva in generale stabilirebbe il suo primato assoluto in queste competizioni: 20 coinvolgimenti nella Serie A 2024/25 (11G+9A), come nello scorso campionato (12G+8A).

14.00 - Nessun pareggio tra Milan e Monza in Serie A, con quattro vittorie dei rossoneri e una dei brianzoli; queste cinque sfide, inoltre, hanno visto segnare in media 3.2 gol a partita. Le due gare disputate a San Siro tra Milan e Monza hanno visto i rossoneri vincere con un punteggio aggregato di 7-1; solo contro Atalanta (10) e Roma (otto) i brianzoli hanno subito più gol in trasferta in Serie A.

13.30 - La Curva Sud Milano ha diffuso nelle ultime ore un nuovo comunicato ufficiale sui social, in vista della protesta in programma questo pomeriggio a Casa Milan: "Siamo tutti sulla stessa barca: dobbiamo remare nella stessa direzione. Si dovrà parlare solo della nostra protesta civile. non diamo motivo a nessuno di spostare l’attenzione su altro. Nella piazza si terrà un evento di musica techno che durerà tutto il giorno. in accordo con chi lo organizza, la musica verrà spenta durante il tempo della nostra iniziativa. Una volta conclusa la manifestazione, andremo tutti insieme a piedi verso lo stadio, dietro uno striscione che aprirà il corteo. durante il tragitto canteremo per noi e per il Milanismo. Dobbiamo essere responsabili, uniti e impeccabili, raggiungiamo casa milan in metro, poi torniamo tutti a piedi".

Amici ed amiche di MilanNews.it ben ritrovati e buon sabato a tutti. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Roma, che ha sancito l'esclusione del Milan da ogni competizione europea nella prossima stagione, la formazione di Sergio Conceiçao farà ritorno questa sera allo San Siro per affrontare il Monza di Alessandro Nesta nell'ultima partita di questa stagione di Serie A Enilive. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Milan in vista di questa sfida. Restate con noi!!!