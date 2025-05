Milan, due idee forti per il nuovo tecnico: Italiano piace, in pole anche lo stimato Allegri

L'era di Sergio Conceiçao è stata breve e deludente, al netto della Supercoppa. Ora il Milan, dopo una stagione grottesca in termini sportivi, senza qualificazione in Europa e travolto dalla contestazione furente dei tifosi dovrà rialzarsi e ripartire da un nuovo allenatore. Vincente, specifica La Gazzetta dello Sport: prima di tutto il club rossonero attiverà la clausola di svincolo inserita nel contratto del tecnico portoghese, nel frattempo però Igli Tare è già alle prese con la programmazione della nuova stagione.

L'ufficialità del Milan non è ancora arrivata, ma l'albanese ex Lazio sta già ricoprendo il ruolo da nuovo direttore sportivo dopo l'ok ricevuto dal CEO Furlani e il contratto triennale solo da annunciare nelle prossime ore, scrive la Rosea. Intanto gli occhi sono rivolti alla caccia al nuovo tecnico, che dovrà essere italiano o bene a conoscenza delle dinamiche del campionato di Serie A, con un curriculum di tutto rispetto per altro.

Tradotto: basta scommesse o azzardi, ma scelte logiche e basi solide. Da qui i due profili preferiti al momento in Casa Milan sono Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Due allenatori diversi, per impronta calcistica e successi in carriera, ma entrambi secondo la dirigenza di via Aldo Rossi sono all'altezza del compito.

I telefoni dei dirigenti rossoneri sono attivi e vivaci, le valutazioni in corso. Italiano è l'allenatore del Bologna ed ex Fiorentina, capace di vincere la Coppa Italia proprio contro il Milan quest'anno, guadagnandosi un posto in Europa League. Max Allegri, esonerato a fine scorsa stagione dalla Juventus, ha un palmares invidiabile ed è stato sondato anche dal Napoli se Conte lascerà. Fermo restando il passato da ex allenatore rossonero, vincente, e la stima evidente.