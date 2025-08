Romano: "Athekame non è in arrivo a Milano. La trattativa può chiudersi dopo la partita di stasera"

Aggiornamenti su Zachary Athekame che arrivano da Fabrizio Romano. Trattativa calda per quel che riguarda il terzino svizzero, ma non ancora chiusa. E con in mezzo una partita del campionato da giocare. Ecco le sue parole al suo canale ufficiale YouTube:

"No, il ragazzo non è in arrivo a Milano. Ricapitolando: prima offerta di 7 milioni, rifiutata. Poi 8 milioni più bonus, lo Young Boys chiederà probabilmente qualcosa in più. Ma il giocatore è atteso per la partita di questa sera tra Basilea e Young Boys. L'operazione si attende che venga chiusa dopo la partita. Discorso super avanzato ma non ci risulta un arrivo del giocatore oggi".